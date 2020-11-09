Космический телескоп Хаббл начал новую программу наблюдения под названием ULLYSES. Она станет самой большой для обсерватории с точки зрения продолжительности исследования.

Что будут исследовать

В течение трех лет телескоп будет изучать более 300 молодых звезд в родной галактике Млечный Путь и близких галактиках. Это позволит лучше понять процессы формирования звезд и их эволюции, сообщается на сайте NASA.

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Детали программы ULYSSES

5 ноября 2020 года Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе объявил о старте новой научной программы телескопа Хаббл, получившей название ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), которая станет крупнейшей для обсерватории с точки зрения объема времени, выделенного на наблюдение. В рамках программы телескоп в течение трех лет будет изучать в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах длин волн более 300 молодых звезд разной массы, находящихся в десяти областях звездообразования в Млечном Пути и в четырех близлежащих карликовых галактиках, в том числе в Магеллановых облаках. В дальнейшем из накопленных данных сформируют общедоступный каталог, который можно сопоставлять с данными наблюдений в других диапазонах.

Наземное телескопическое фото галактики Большое Магелланово Облако (отмечены цели для наблюдения телескопом Хаббл) / Фото NASA

Задания программы

Цель ULLYSES заключается в расширении нашего понимания процессов рождения и эволюции звезд в течение первых 10 миллионов лет их жизни. В частности, астрономы хотят узнать, как ультрафиолетовое излучение от звезд влияет на состав и свойства околозвездного диска, в котором образуются планеты, как формируются джеты у молодых звезд и как звездные ветра влияют на локальный темп звездообразования в туманности.

Детали программы ULLYSES, видео: