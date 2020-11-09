Телескоп Хаббл начал большое наблюдение: будут исследовать более 300 звезд Млечного Пути
Космический телескоп Хаббл начал новую программу наблюдения под названием ULLYSES. Она станет самой большой для обсерватории с точки зрения продолжительности исследования.
Что будут исследовать
В течение трех лет телескоп будет изучать более 300 молодых звезд в родной галактике Млечный Путь и близких галактиках. Это позволит лучше понять процессы формирования звезд и их эволюции, сообщается на сайте NASA.
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Детали программы ULYSSES
5 ноября 2020 года Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе объявил о старте новой научной программы телескопа Хаббл, получившей название ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), которая станет крупнейшей для обсерватории с точки зрения объема времени, выделенного на наблюдение. В рамках программы телескоп в течение трех лет будет изучать в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах длин волн более 300 молодых звезд разной массы, находящихся в десяти областях звездообразования в Млечном Пути и в четырех близлежащих карликовых галактиках, в том числе в Магеллановых облаках. В дальнейшем из накопленных данных сформируют общедоступный каталог, который можно сопоставлять с данными наблюдений в других диапазонах.
Наземное телескопическое фото галактики Большое Магелланово Облако (отмечены цели для наблюдения телескопом Хаббл) / Фото NASA
Задания программы
Цель ULLYSES заключается в расширении нашего понимания процессов рождения и эволюции звезд в течение первых 10 миллионов лет их жизни. В частности, астрономы хотят узнать, как ультрафиолетовое излучение от звезд влияет на состав и свойства околозвездного диска, в котором образуются планеты, как формируются джеты у молодых звезд и как звездные ветра влияют на локальный темп звездообразования в туманности.
Детали программы ULLYSES, видео:
Что известно о телескопе Хаббл?
Космический телескоп Хаббл работает на околоземной орбите уже более тридцати лет и считается наиболее известной и результативной космической обсерваторией.
Общий объем научных данных, переданных на Землю телескопом за все время функционирования, оценивается в десятки терабайт, которые позволили астрономам сделать огромное количество открытий в области астрофизики, планетологии и космологии. В частности, наблюдения, проведенные телескопом, сыграли ключевую роль в открытии ускоренного расширения Вселенной.
Ожидается, что в следующем году будет запущена обсерватория Джеймс Уэбб, которая продолжит вести наблюдение, начатые Хабблом.
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