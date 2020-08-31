Tesla анонсировала новые функции для своих электрокаров
Tesla постоянно обновляет программное обеспечение своих автомобилей. Новая версия прошивки под номером 2020.36 расширит список "умений" электрокаров функциями, которые помогут водителям избежать штрафов за превышение скорости и более уверенно чувствовать себя на светофорах.
Новая прошивка позволит электрокарам распознавать дорожные знаки "на глаз", рассказывает Engadget.
Интересно Tesla запустила первый Giga Press – самую большую литейную машину в мире
Что обновилось в Tesla
Раньше фирменные автомобили полагались на данные GPS при выборе скоростного режима, но после апдейта бортовой компьютер сможет считывать соответствующую информацию с помощью камер, установленных на кузове. Обнаруженные знаки ограничения скорости будут отображаться в интерфейсе визуализации вождения и использоваться для установки соответствующего предупреждения об ограничении скорости.
Еще одна функция упростит управление автомобилем на светофоре. Так, при включении зеленого сигнала, звуковое сообщение оповестит водителя о необходимости начать движение. Если при этом впереди находится другой автомобиль, звуковой сигнал будет звучать, когда тот двинется вперед, если не активирован режим автоматического управления с учетом трафика.
Наконец, автопроизводитель изменит порядок настройки скорости движения в режиме круиз-контроля: вместо прокрутки регулятора на руле водитель сможет просто нажать на нужный участок изображения спидометра на приборной панели. Ожидается, что обновленная версия прошивки появится на фирменных автомобилях уже в ближайшие недели.