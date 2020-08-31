Tesla постоянно обновляет программное обеспечение своих автомобилей. Новая версия прошивки под номером 2020.36 расширит список "умений" электрокаров функциями, которые помогут водителям избежать штрафов за превышение скорости и более уверенно чувствовать себя на светофорах.

Новая прошивка позволит электрокарам распознавать дорожные знаки "на глаз", рассказывает Engadget.

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Что обновилось в Tesla

Раньше фирменные автомобили полагались на данные GPS при выборе скоростного режима, но после апдейта бортовой компьютер сможет считывать соответствующую информацию с помощью камер, установленных на кузове. Обнаруженные знаки ограничения скорости будут отображаться в интерфейсе визуализации вождения и использоваться для установки соответствующего предупреждения об ограничении скорости.

Еще одна функция упростит управление автомобилем на светофоре. Так, при включении зеленого сигнала, звуковое сообщение оповестит водителя о необходимости начать движение. Если при этом впереди находится другой автомобиль, звуковой сигнал будет звучать, когда тот двинется вперед, если не активирован режим автоматического управления с учетом трафика.

Наконец, автопроизводитель изменит порядок настройки скорости движения в режиме круиз-контроля: вместо прокрутки регулятора на руле водитель сможет просто нажать на нужный участок изображения спидометра на приборной панели. Ожидается, что обновленная версия прошивки появится на фирменных автомобилях уже в ближайшие недели.