В ночь на 23 сентября компания Tesla провела презентацию Tesla Battery Day. На мероприятии Илон Маск и Эндрю Баглино, руководитель отдела разработки силовых агрегатов Tesla, подробно рассказали об улучшениях, внесенных компанией в конструкцию батарей и их производство.

Илон Маск заявил о выпуске компанией собственных элементов питания, сообщает 24 канал. По прогнозам главы Tesla, этот шаг поможет значительно снизить затраты на производство и со временем позволит бренду продавать электромобили по цене традиционных моделей с бензиновыми двигателями.

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Сколько будет стоить недорогая Tesla

Илон Маск пообещал, что через 3 года стоимость Tesla составит 25 тысяч долларов. Это будет значительно дешевле, чем любая другая машина, которую Tesla производила до сих пор. Маск также пообещал, что автомобиль за 25 тысяч долларов будет оснащен полноценным автопилотом, несмотря на то, что это будет не просто. Дело в том, что датчики и другое оборудование, необходимое даже для частично автономного вождения, стоят достаточно дорого.



Недорогая версия Tesla может появиться через 3 года

Сверхбыстрая Tesla Model S Plaid Mode

На презентации Илон Маск также объявил, что Tesla начнет принимать заказы на новую Tesla Model S Plaid Mode, которая получила впечатляющие 1100 лошадиных сила.



Электромобиль Tesla Model S Plaid Mode

Этот автомобиль сможет разогнаться с нуля до почти сотни километров в час меньше чем за две секунды и проехать 402 километра за девять секунд. Модель S Plaid, стоимостью около 140 тысяч долларов, будет развивать максимальную скорость 321 км/ч в час и сможет проехать более 800 километров при полной зарядке.

Собственные батареи Tesla

Снизить себестоимость будущих новинок компании, по словам Маска, поможет переход на собственное производство аккумуляторов и их новая концепция. Маск представил собственную технологию изготовления аккумуляторов и рассказал, как Tesla удалось разработать дешевый подход к созданию батарей одновременно с повышением качественных показателей.



Именно новые батареи производства Tesla позволят компании снизить цену електромобилей

Технологические нововведения

Нововведением в конструкции фирменных АКБ станут новые перемычки между сердечниками. Как уверяют в компании, благодаря увеличению их размера до 46x80 мм они гарантируют аккумуляторам в пять раз больше энергии, сделают их в шесть раз мощнее, и позволят увеличить дальность хода серийных автомобилей Tesla на 16%.

Инженеры компании создали особый лазерный узор на пластинах сердечников. Это решение позволило сократить длину электрического пути до 50 мм по сравнению с существующими 250 мм в актуальных моделях АКБ и увеличить пропускную мощность контакта.

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Что это даст

Ожидается, что разработанный Tesla элемент питания уменьшит для компании цену киловатт-часа – единицы электроэнергии, используемой для измерения емкости аккумуляторных блоков. По мнению отраслевых аналитиков, снижение этих расходов действительно позволит Tesla сделать свои автомобили более доступными.

По словам Илона Маска, кроме увеличения мощности, новые элементы также позволят снизить стоимость киловатт-часа на 14%. Он добавил, что оборудование для производства аккумуляторов Tesla находится "на уровне пилотного завода" – дата начала серийного выпуска фирменных элементов питания будет объявлена ​​позже.