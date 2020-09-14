Владельцы электрокаров обнаружили определенную "проблему" – они могут бесплатно заряжать аккумуляторы на новых станциях Supercharger V3 в Европе, принадлежащей компании Tesla.

Правда, для подзарядки должен был использоваться общий стандарт CCS, передает electrek.co.

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Как это случилось

После выхода электромобилей Model 3 и зарядных станций Supercharger V3 в Европе, Tesla перешла на использование общего стандарта зарядки CCS.

Большинство других электромобилей используют тот же стандарт и разъем. Однако, чтобы зарядка началась нужно выполнить так называемое "рукопожатие" с Supercharger. Этот процесс и определяет стоимость зарядки, которая будет связана с учетной записью Tesla водителя.

Однако, как обнаружили пользователи, любой другой электромобиль со стандартом CCS может заряжаться от новой зарядной станции Tesla. Так, компания Nextmove, занимающаяся арендой электромобилей, протестировала эту возможность на разных электромобилях и составила список моделей, которые могут заряжаться бесплатно:

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VW e-Golf

VW ID.3

BMW i3

Opel Ampera-e (Chevy Bolt EV)

Hyundai Kona Electric

Hyundai IONIQ Electric

Renault Zoe

Porsche Taycan

В Tesla пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Но наиболее вероятно и очевидно – это лишь ошибка.