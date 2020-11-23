С выходом на рынок электрокаров Lucid Motors компания Tesla стала чаще выпускать обновления для собственной линейки автомобилей, улучшая их ключевые характеристики. Очередной апдейт серии Model S увеличил ее автономность – теперь она способна проехать на одной зарядке больше, чем модель конкурента.

В ходе анонса Lucid Motors заявила, что дальность автономного пробега ее новинки под названием Lucid Air составляет до 653 километров против 647 километров у Tesla Model S на тот момент. Стоит напомнить, что это было едва ли не самое главное преимущество, которым щеголяли в Lucid Motors, сообщает 24 канал.

Интересно Аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: что произошло

Обновление Tesla

Вскоре компания Илона Маска внесла изменения в прошивку и оптимизировала работу ключевых систем модели, достигнув показателя в 658 км поездки без внесения аппаратных изменений в конструкцию электрокара.

В сети уже появился снимок рекламного буклета с характеристиками Model S Long Range Plus, собранной в ноябре 2020 года. По данным аналитиков, еще одним козырем Tesla станут новые аккумуляторы, построенные на ячейках типоразмера 4680. Их использование теоретически позволит американскому производителю повысить автономность своих электрокаров на 16% исключительно программными методами.



Рекламный буклет Tesla

По предварительной информации, наиболее "прокачанная" комплектация Model S сможет проезжать вплоть до 837 километров. Лучший показатель флагмана Lucid Air, в свою очередь, составляет 832 километра.