Глава Tesla Илон Маск сбросил цены на флагманский седан компании – Model S – второй раз за неделю, после того как несколькими часами ранее компания-конкурент Lucid Motors объявила о снижении цен на электромобиль Air. Маск принял вызов ценовой войны.

Предприниматель Илон Маск, руководитель Tesla и SpaceX, регулярно демонстрирует склонность к шуткам и глупостям, некоторые из которых дорого обходятся ему и его компании. На этот раз он не удержался от показного соперничества с бывшим сотрудником Tesla Питером Роулинсоном, нынешним главой стартапа Lucid Motors, пишет CNBC.

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Как развивались события

В среду Lucid заявила, что базовая версия электрического седана Air, который скоро выходит на рынок, будет стоить 77 400 долларов, а в США – 69 900 долларов за минусом налоговых льгот. Этот автомобиль уже обошел Tesla Model S по запасу хода и в драг-рейсинге.

Несколькими днями ранее цена на Tesla Model S в Штатах упала с 74 990 долларов до 71 990 долларов, но узнав о стоимости Air, Маск не удержался и принял вызов, снизив цену еще на 3,5%, до 69 420 долларов.

Перчатка брошена. Пророчество будет исполнено,

– написал Маск в твиттере

The gauntlet has been thrown down!



The prophecy will be fulfilled.



Model S price changes to $69,420 tonight! — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

Кроме того, Маск поделился новостями о сроках выпуска семиместной версии Model Y, наиболее доступного электрического внедорожника компании. Поставки автомобиля начались в марте этого года, но летом Маск пообещал, что заказчики получат семиместную версию в четвертом квартале. Теперь стало известно, что производство начнется в ноябре, а к первым владельцам машины прибудут в начале декабря.