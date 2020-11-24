Продвинутый бортовой компьютер Tesla наделяет электрокары многими полезными функциями, но при этом становится объектом внимания хакеров. Два года назад исследователям удалось взломать бортовой компьютер Model S. Тогда компания исправила уязвимость, однако недавно один из специалистов опробовал новый метод "угона" на Tesla Model X – и добился успеха.

По словам аспиранта группы компьютерной безопасности и промышленной криптографии Льовенского университета в Бельгии Леннерта Воутерса, "слабым звеном" в системе защиты электрокара стал процесс обновления прошивки фирменного брелока Tesla Model X. Как оказалось, для получения контроля над умным автомобилем можно использовать электронный блок управления, взятый из любого старого Model X – например, на разборе после аварии, сообщает Imec-int.

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Поскольку механизм обновления не защищен должным образом, мы смогли по беспроводной связи взломать брелок и получить полный контроль над ним. Впоследствии мы могли получать уведомления о разблокировке, чтобы позже открыть автомобиль,

– рассказал Воутерс.

Установка для взлома, созданная исследователем, обошлась ему сравнительно недорого. Она включает микрокомпьютер Raspberry Pi (35 долларов), плату расширения CAN-BUS Shield (30 долларов), модифицированный брелок для ключей, блок управления от старого автомобиля (100 долларов) и аккумулятор (30 долларов). Единственный недостаток устройства – приличные габариты, хотя он целиком влезет в рюкзак или большую сумку.

Как все работает

Сам процесс проходит в два этапа: считывание сигнала разблокировки с расстояния до 5 метров и удаленная перепрошивка брелока жертвы (около полутора минут с расстояния до 30 метров). После этого хакер может разблокировать дверь электрокара и за несколько минут привязать бортовую систему к собственному ключу через сервисный разъем для технического обслуживания.

Процесс взлома Tesla Model X, видео:

Воутерс отметил, что после того, как он связался с представителями Tesla, автопроизводитель выпустил обновление прошивки 2020.48, что исправляет уязвимость. Однако автомобили с более ранними версиями ПО все еще содержат указанную "дыру" – их владельцам рекомендуется установить соответствующий апдейт.