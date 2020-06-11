Рынок отреагировал на новость о готовности Semi к серийному выпуску ростом акций Tesla выше чем 1000 долларов. Стоимость компании впервые достигла 190 миллиардов долларов и приблизилась к отметке Toyota – самого дорогого автопроизводителя в мире, который стоит 215 миллиардов долларов.

В своем письме к сотрудникам глава Tesla Илон Маск написал, что пора запускать электрический тягач Semi в массовое производство. Всю остальную работу, скорее всего, возьмут на себя другие фабрики, сообщает TechCrunch.

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Производство батареи и силовой установки будет вестись на фабрике Gigafactory в Неваде. Пора приложить все усилия и начать серийное производство Tesla Semi. До сих пор она выпускалась ограниченно, что позволило нам улучшить много аспектов дизайна,

– говорится в письме.

Когда конкретно начнется производство, Маск не уточнил. Зато в твиттере он вполне определенно ответил на вопрос, подтверждает ли он слухи о серийном производстве Semi. "Да", – сказал Маск.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2020

Этого оказалось достаточно для Уолл-стрит. Акции Tesla выросли на 6% и преодолели отметку в 1000 долларов. Рыночная капитализация компании на конец торгов в среду составила 190 миллиардов долларов. С начала года стоимость акций компании выросла на 132%, сильно опережая остальной рынок.

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Акцент на грузовике

Действительно, до сих пор электрический грузовик Tesla Semi лишь изредка случался на дорогах США. Зимой тягач видели на границе с Канадой, когда он направлялся на Аляску для зимних испытаний.

Впервые же грузовик дебютировал в ноябре 2017 года. Изначально заявленный запас хода составлял от 500 до 800 км, затем этот показатель увеличили до 1000 км. Грузоподъемность фуры – около 36 тонн. Проведенные в прошлом году испытания это подтвердили.