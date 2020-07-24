Компания Tesla подала в суд на другого производителя электромобилей – компанию Rivian, обвинив ее в переманивании сотрудников и краже коммерческой тайны.

В иске, поданном на этой неделе, утверждается, что компания Rivian направлено вербовала именно сотрудников Tesla с прямой целью завладеть коммерческими тайнами популярного производителя электрокаров, сообщает Electrek.

Интересно Скандальная авария: Tesla на автопилоте врезалась в полицейское авто

Что говорят в Tesla

По словам представителя компании Tesla, если бы ее сотрудники просто перешли к конкуренту, это было бы "законным конкурентным поведением", но действия Rivian выходят за эти рамки.

"Компания Rivian проинструктировала одного из сотрудников Tesla, который недавно уволился, относительно типов конфиденциальной информации, в которой она нуждается", – говорится в иске.

Истец утверждает, что трое других сотрудников, переходя в Rivian, захватили с собой "очень ценную конфиденциальную информацию". В иске также отмечается, что больше десяти рекрутеров Rivian являются бывшими сотрудниками Tesla и "таким образом знакомы с типами информации, к которой имеют доступ сотрудники Tesla".

Реакция Rivian

Естественно Rivian отвергает обвинения, называя их необоснованными. Поэтому решаться дело будет в судебном порядке, где стороны представят свои аргументы и доказательства. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе того, как будут развиваться события.