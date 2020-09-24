Как известно, весной компания Nikola Motor Company подала в суд на Tesla, требуя 2 миллиарда долларов. По мнению истца, конкурент скопировал дизайн водородного грузовика Nikola One, создавая грузовик Tesla Semi. Однако на этой неделе ситуация противоположная: компания Tesla ответила зеркальным иском, в котором она утверждает, что это компания Nikola украла дизайн ее грузовика.

Как сообщает WCCFTech, судебный процесс еще с подачи иска Nikola выглядел странно. Дело в том, что перечисленные элементы дизайна были известны на протяжении десятилетий, еще до появления компаний Nikola и Tesla.

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Грузовики Tesla Semi и Nikola One / Фото electrive

Другие проблемы Nikola

Иск компании Илона Маска, далеко не самая главная проблема Nikola. Ранее обвинения против компании выдвинула Hindenburg Research. Последняя утверждает, что, вопреки публичным заявлениям, Nikola не владеет любой революционной или запатентованной технологией, что касается батарей и водородных топливных элементов.

Hindenburg Research отмечает, что ее утверждение доказывает факт использования Nikola в пикапе Badger аккумуляторной системы Ultium, которую разрабатывает компания GM, и технологии топливных элементов компании Hydrotec. Кроме того, Nikola обвинили в использовании умышленного обмана как метода работы.

В Nikola попытались исправить ситуацию, избавившись от склонного к громким заявлениям исполнительного председателя Тревора Милтона. Однако акции компании упали более чем на 25%, а на следующий день – еще на 11%.