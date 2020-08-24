Одна из важных особенностей автомобилей Tesla – возможность расширения стандартного пакета функций с помощью платного обновления системного ПО. Чтобы сэкономить на недешевых апгрейдах, некоторые покупатели пользовались сторонними прошивками для активации нужных опций.

Недавно автопроизводитель начал "закручивать гайки" пользователям такого софта, сообщает Engadget.

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По умолчанию владельцы Tesla Model 3 могут сократить время разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч до 3,8 секунды, повысив мощность двух электромоторов на 50 лошадиных сил. Стоит такой программный апгрейд 2000 долларов – но некоторые компании предлагают автолюбителям взломанную версию прошивки за значительно меньшую сумму.

Что придумали в Tesla

Бороться с нелегальными копиями фирменного ПО вендор начал путем рассылки обновлений. После установки апдейта 2020.32.1 на экране бортовой системы электрокара появляется сообщение о несовместимости модифицированной версии прошивки с транспортным средством.

При этом автомобиль продолжает работать, но сообщение будет отображаться на дисплее и убрать его можно только подняв прошивку до базовой, или приобрести ту же платную версию за 2000 долларов.



Обновленная прошивка Tesla будет обнаруживать стороннее ПО на электрокарах

По слухам, одна из компаний, специализирующаяся на разработке сторонних программных модификаций для электрокаров Tesla, пообещала выпустить обновленную версию ПО, в которой "несчастливое" сообщение будет удалено.