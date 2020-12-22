Представители автомобильного концерна Tesla готовы предложить потенциальным покупателям автопилот по подписке с регулярной абонентской платой. Стоимость пока неизвестна.

Что известно

В Twitter один из пользователей спросил, появится ли месячная подписка для автопилота в Tesla, поскольку покупать функцию автопилота на все время слишком дорого. И ему ответили. Сам Илон Маск.

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Абсолютно точно. Мы запустим месячную подписку на автопилот в начале следующего года,

– написал Маск.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Сейчас, чтобы оснастить электрокар Tesla автопилотом, необходимо заплатить сразу 10 000 долларов США. Не исключено, что в случае с подпиской плата может составить около 500 долларов в месяц.

Точная стоимость подписки на автопилот станет известна позже, но уже понятно, что за дорогую и не всем доступную опцию можно будет платить так же, как за аренду квартиры или автомобиля. Списание средств с банковских карт пользователей будет происходить автоматически.