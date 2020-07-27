Представительство Tesla в Китае решило порадовать поклонников компании галереей официальных обоев с изображением электрокара. В отличие от большинства опций автомобилей бренда, обои доступны бесплатно всем желающим.

"Энергетические обои" – именно так назвали дизайнеры серию из четырех изображений, сообщает mspoweruser.

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На картинках показан вид из окна автомобиля Tesla на официальный салон компании, "двери-крылья" готовятся к серийному производству Tesla Model Y, огромный планшет в салоне Model 3 с видом на зарядные станции SuperCharge, а также два автомобиля бренда на фоне неоновой атмосферы.



"Энергетические" обои Tesla

Все изображения доступны в разрешении 2560х1439 пикселей. Скачать исходные обои можно отсюда.