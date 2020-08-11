Компанию Tesla мы знаем из-за производства электромобилей. Однако, в ассортименте производителя еще много интересного, как вот аккумуляторные батареи для дома, доски для серфинга и даже чехлы для iPhone.

И, похоже, компания не планирует останавливаться. Уже сейчас производитель работает над созданием фирменных смарт-часов. Об этом говорят утечки, передает ubergizmo.com.

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Что известно

Норвежская компания Xplora Technologies, которая занимается производством нательных устройств, подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) о разрешении на использование eSIM в новой модели умных часов под названием X5 Play. Интересно, что в списке разработчиков устройства указана компания Tesla.

По слухам, компания просто приобрела Xplora Technologies, но по предположению сетевых информаторов, автопроизводитель скорее намерен использовать аппаратную платформу умных часов для интеграции в собственную экосистему.

Последнее предположение выглядит логичным, ведь ранее уже выпустили обновление для Apple Watch, что позволяет взаимодействовать с электрокаром. Кроме того, компания начала использовать смартфоны вместо ключей от Model 3 и Model Y.