Компания Tesla уже не раз подчеркивала, что функция автопилота не освобождает водителя от ответственности в случае аварии и необходимости контролировать дорожную обстановку. Однако некоторые владельцы фирменных электрокаров иногда пренебрегают этим предупреждением. Компания работает над решением этой проблемы.

Для снижения аварийности инженеры Tesla, как сообщает Slashgear, планируют использовать установленную в Model 3 и Model Y камеру для контроля поведения водителя.

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Как будет работать функция

Камера в салоне будет анализировать лицо пользователя, а система с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта сможет понять, сконцентрирован водитель на дороге или закрыл глаза, или пользуется смартфоном, сидя за рулем. Камера также будет фиксировать, держит ли водитель руки на руле.

Список "состояний" водителя, как сообщил пользователь твиттера green, которые сможет определить камера, сейчас выглядит так: "закрытые глаза", "слепота" (вероятно, речь о невозможности распознавания лица в темноте), "опущенные или поднятые глаза", "запрокинутая голова", "взгляд влево или вправо", "использование смартфона"и "[одетые] солнечные очки".

In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN — green (@greentheonly) October 4, 2020

Когда появится новая функция

О сроках появления новой прошивки с соответствующей функциональностью производитель пока не сообщает.