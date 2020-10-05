Tesla разрабатывает новую функцию слежки за водителем
Компания Tesla уже не раз подчеркивала, что функция автопилота не освобождает водителя от ответственности в случае аварии и необходимости контролировать дорожную обстановку. Однако некоторые владельцы фирменных электрокаров иногда пренебрегают этим предупреждением. Компания работает над решением этой проблемы.
Для снижения аварийности инженеры Tesla, как сообщает Slashgear, планируют использовать установленную в Model 3 и Model Y камеру для контроля поведения водителя.
Интересно Илон Маск: будущие аккумуляторы Tesla станут частью кузова электромобиля
Как будет работать функция
Камера в салоне будет анализировать лицо пользователя, а система с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта сможет понять, сконцентрирован водитель на дороге или закрыл глаза, или пользуется смартфоном, сидя за рулем. Камера также будет фиксировать, держит ли водитель руки на руле.
Список "состояний" водителя, как сообщил пользователь твиттера green, которые сможет определить камера, сейчас выглядит так: "закрытые глаза", "слепота" (вероятно, речь о невозможности распознавания лица в темноте), "опущенные или поднятые глаза", "запрокинутая голова", "взгляд влево или вправо", "использование смартфона"и "[одетые] солнечные очки".
Когда появится новая функция
О сроках появления новой прошивки с соответствующей функциональностью производитель пока не сообщает.