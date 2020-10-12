Знаменитая Tesla Roadster Илона Маска уже более двух лет путешествует по Солнечной системе. За это время машина "обкатала" в 36 тысяч раз большее расстояние чем предусмотрено гарантийным сроком в 93 000 километров. А недавно SpaceX сообщила, что знаменитый электрокар пролетел мимо Марса на рекордно близком расстоянии.

Знаменитый запуск автомобиля в космос состоялся в феврале 2018 года. Ракету Falcon Heavy не хотели отправлять пустой, поэтому Илон Маск решил поместить внутрь собственную Tesla Roadster, как имитатор полезной нагрузки. Интересно NASA перенесло запуск первой полноценной миссии SpaceX Crew Dragon к МКС: в чем причина Кстати, любой желающий может понаблюдать, где именно сейчас находится знаменитая Tesla Roadster с водителем Starman. Карта, показывающая, где будет Tesla Roadster в будущем На этой неделе SpaceX сообщила, что красный родстер впервые приблизился к Марсу. Сейчас он находится на расстоянии 8 миллионов километров от Марса, и на расстоянии более чем 60 миллионов километров от Земли. Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020 Интересные факты о космической Tesla Roadster Tesla Roadster каждые 557 дней совершает полный оборот вокруг Солнца.

С момента запуска в космос машина пролетела более двух миллиардов километров.

Машина движется со скоростью более 88 тысяч км/ч.

По словам представителей компании, общее пройденное расстояние настолько велико, что автомобиль мог бы 57 раз проехать по всем дорогам мира.