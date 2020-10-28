Развитие технологии Solar Roof – солнечной крыши от Tesla, генерирующей электроэнергию, – достигло той стадии, когда за серией значимых улучшений должен следовать взрывной рост популярности. И этот взрыв, как считает Илон Маск, случится уже в следующем году.

Стоит отметить, что некоторые объективные основания для таких утверждений у Илона Маска безусловно есть. За последний квартал количество установок Solar Roof выросла почти в три раза, а стоимость установки за последний год снизилась вдвое согласно отчету Tesla инвесторам, который был обнародован в конце сентября, сообщает 24 канал.

Интересно В Tesla создали батарею ресурс которой 3,5 миллиона километров: хватит на 40 лет

Перспективы Solar Roof

По мнению Маска, в следующем году Solar Roof V3 станет новым продуктом-лидером. За последний год это решение от Tesla довольно сильно изменилось в лучшую сторону по всем параметрам – от цены до сроков установки.

Цена по сравнению с серединой 2019 года упала уже более, чем на 50%, а средние сроки замены крыши на новую металлизированную черепицу сократились в большинстве случаев с 2 недель до 5-7 дней для стандартных заказов. Нестандартные по-прежнему могут занимать времени больше.

Маск продолжает совершенствовать технологию, в том числе подложку Solar Roof V3 чтобы максимально ускорить укладку новой крыши. Очередное обновление технологии произошло в конце сентября. Цель гендиректора Tesla – сократить сроки инсталляции солнечной крыши для средних домохозяйств до одного дня. И теоретически это возможно.



Tesla продолжает совершенствовать кровлю Solar Roof

Вторая задача – довести количество ежемесячных установок до 1 тысячи. Достичь этого Маск пытается уже третий год. С оптимизацией технологии укладки солнечной кровли и набором новых кровельщиков это уже реалистичная цель.

Интересно Tesla Model S подешевела дважды за неделю: Маск принял вызов, брошенный Lucid

Высокая цена солнечной черепицы и слишком большие сроки установки были ключевыми претензиями потенциальных клиентов к продукту Solar Roof. Компания последовательно решила их. Именно поэтому Маск ждет взрывного роста числа заказов. И последний квартал его ожидания оправдывает.

Общее количество развертывания солнечных батарей более чем удвоилось в третьем квартале до 57 МВт по сравнению с предыдущим кварталом, при этом количество развертывания Solar Roof последовательно увеличивалось почти в три раза.