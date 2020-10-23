Ученые, занятые разработкой нового аккумулятора для Tesla, обнародовали последние результаты своих исследований. Они создали литий-ионную батарею, которая способна выдерживать 15 000 циклов разрядки-зарядки, что эквивалентно 3,5 миллиона километрам пробега электромобиля.

Ресурса такой батареи хватит примерно на 40 лет и она прослужит дольше, чем сам электромобиль. Эти результаты настолько впечатлили разработчиков, что они интересуются, нужны ли вообще столь хорошие батареи, сообщает Electrek.

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Детали разработки

Новые литий-ионные батареи отлично себя чувствуют и после 15 000 циклов. Более того, как показали многочисленные тесты, Если новая батарея работает в режиме разрядки в пределах 25-50%, а затем снова заряжается, то она практически не деградирует.

Это значит, что если такой аккумулятор появится в автомобиле Tesla и будет иметь условный запас хода 480 км, проезжая в день в среднем 50 км – а именно столько проезжают 90% американцев, а потом будет снова заряжаться, то он не будет деградировать. Такой аккумулятор прослужит дольше, чем сам электромобиль.

Поэтому исследователи, представляя последние результаты работы, даже в шутку спросили, "действительно ли нам нужны столь хорошие батареи?".



Батареи почти не деградируют в ходе зарядки/разрядки даже после 15 000 циклов

Впрочем, такая выносливая батарея пригодится для роботакси, в которые глава Tesla Илон Маск планирует превратить электромобили компании, чтобы они начали приносить доход своим владельцам. Кроме того, такие аккумуляторы будут использоваться и в других проектах компании – системах хранения энергии Powerwalls, Powerpacks и электрофурах Tesla Semi.