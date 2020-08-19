Илон Маск объявил о том, что компания работает над суперкомпьютером Dojo, который намерен использовать для обучения и совершенствования своего автопилота с помощью "огромного объема видеоданных".

По словам гендиректора Tesla, мощность машины должна превысить 1 экзафлопс (exaFLOPS), сообщает Electrek. Это означает, что компания де-факто участвует в гонке по созданию мощнейшего суперкомпьютера.

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Предел в 1 экзафлопс сегодня не достигла ни одна вычислительная система в мире, при том, что такие машины строятся в США, Китае, Японии и Франции.

Суперкомпьютер Dojo от Tesla

Dojo в переводе с японского означает "место пути", этот термин часто используется для обозначения места для практики медитации или боевых искусств.

По словам предпринимателя, Dojo будет получать данные с видеокамер электромобилей Tesla и использовать всю свою мощь для обработки этих данных и самообучения. Маск подчеркнул, что это будет первый в мире суперкомпьютер специального назначения – для обучения искусственному интеллекту на основе компьютерного зрения.

Он будет специально спроектирован под эту задачу, поэтому вряд ли сможет быть применим в других областях – в оборонных проектах, в анализе последовательностей генов и белковых структур для разработки новых лекарств, в исследовании космоса и последствий глобального потепления, поиске препаратов для лечения рака или разработке новых материалов для солнечных панелей. Именно этими задачами будут заниматься суперкомпьютеры в 1 экзафлопс, которые строятся в США (в арагоннской Национальной лаборатории), в Китае, Японии и Франции.

Заявление о существовании проекта Dojo Маск, по своему обыкновению, сделал с прагматичной целью – он объявил о том, что Tesla нуждается в новых специалистах по разработке компьютерных чипов и обучению искусственному интеллекту. И напомнил, где находятся основные инженерные центры Tesla, чтобы у претендентов было понимание, куда им комфортнее было бы переехать.

Что известно о Dojo

Маск больше ничего не сказал о Dojo – на каком этапе проект сейчас, когда он может выйти на уровень 1 экзафлопс, каковы текущие результаты обучения на нем ИИ, если суперкомпьютер уже работает.

До сих пор Маск вспоминал только однажды. В ходе прошлогодней конференции Autonomy Day он сказал следующее:

У нас в Tesla существует большая программа, о которой нет времени говорить сейчас, под названием Dojo. Это сверхмощный компьютер для тренировки. Цель Dojo – научиться принимать огромные объемы данных и тренироваться на видео, а также проводить неконтролируемое массовое обучение с помощью программы Dojo и компьютера Dojo.

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Нужно отметить, что создание суперкомьютера – очень дорогое удовольствие. Бюджет проекта Aurora-официально первого экзафлопсового компьютера в США (строится по заказу Министерства энергетики) превышает по экспертным оценкам 500 миллионов долларов.

Возможно, прорыв в автопилоте, который Маск анонсировал накануне, заявив, что ограниченный круг пользователей которые получат автопилот версии Full Self-Driving в течение 6-10 недель, объясняется именно тем, что его тренировкой занимается Dojo. Так ли это, мы узнаем не позднее начала ноября.