Компания Илона Маска Tesla первой представляет технологию пятого уровня для беспилотных автомобилей. Показать нам ее обещают уже к концу 2020 года.

Об этом Маск рассказал в видеообращении к участникам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает venturebeat.

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Я более чем уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологии пятого уровня в этом году,

– сказал Маск.

Что за пятый уровень

Согласно стандартам Профессиональной ассоциации инженеров производителей авто (SAE International) существует шесть уровней автоматизации для беспилотных автомобилей. Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель без вмешательства человека.

Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами. На сегодня автопроизводители достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.

Почему трудно перейти на пятый уровень

Проблема перехода на пятый уровень заключалась в том, что автомобилям не хватает мощности для обслуживания сверхмощных компьютеров, установленных в беспилотниках.

Tesla находится на финальной стадии разработки охлаждающих и терморегулирующих систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто.