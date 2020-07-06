Компания Tesla, хорошо известная выпуском электромобилей, решила приобщиться к летним трендам и представила фирменные шорты. Новинка получила название Tesla Short Shorts.

Фирменные шорты Tesla на самом деле ничем особым не отличаются. Новинка уже доступна на официальном сайте.

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Цена

Tesla Short Shorts оценили в 69,42 доллара (примерно 1 900 гривен).

Что интересного

Относительно дизайна, то здесь тоже без сюрпризов, шорты изготовлены из атласа. На выбор у пользователя пять размеров. При этом шорты вышли ограниченным тиражом. Новинка оказалась настолько популярной, что пользователи обвалили сайт компании.

Tesla Short Shorts – это игра слов / tesla.com

Предыстория

Ранее CEO Tesla Маск пообещал выпустить шорты после того, как акции Tesla поднялись до отметки в 1200 долларов, а капитализация компании превысит 200 миллиардов долларов.

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Также здесь можно разглядеть еще один подтекст. Это может быть намек на позицию людей, придерживающихся относительно Tesla стратегии короткой позиции, то есть "шортят". Отсюда и игра слов Short Shorts. Пользователей с такой позицией в шутку называют "shorts".