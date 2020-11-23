В одном из рекламных роликов электрокара Model 3 компания Tesla показала наличие USB-порта в автомобиле и флешку с фирменным логотипом. Илону Маску в шутку предложили начать производство таких аксессуаров. И в официальном интернет-магазине бренда действительно появился новый товар.

В начале ноября журналист Джонна Крайдер обратилась к миллиардеру в Twitter с предложением начать выпуск брендированных накопителей — и недавно в продаже действительно появилась фирменная USB-флешка, пишет cleantechnica.

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Что известно

Связан ли ее выпуск с соответствующей просьбой, или же это уже было в планах компании, неизвестно.

Idea for you @elonmusk,



Tesla should sell these for those of us who like buying flash drives.



Easy sales and gives us Tesla fans another way to support Tesla. pic.twitter.com/TS8T0UGoRk — Johnna Crider (@JohnnaCrider1) November 6, 2020

Новая флешка получила объем 128 ГБ. Некоторые пользователи отметили, что новинка представляет собой ребрендинг накопителя Samsung Bar Plus, стоимость которого заметно ниже. Однако поклонники Tesla оценят фирменный логотип и эксклюзивную коробку новинки.

Новая флешка от Tesla / Фото Tesla

Цена

За новый продукт компания просит 35 долларов – 993 гривны.