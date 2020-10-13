Tesla запускает бета-версию функции полного автопилота
На западе Tesla Battery Day 2020, который прошел в прошлом месяце, Илон Маск сообщил журналистам о готовности компании к использованию систем автономного вождения пятого уровня. Наконец, глава бренда объявил дату начала бета-теста продвинутой электроники, которая лишь формально требует присутствия владельца в салоне электрокара.
Автомобили Tesla уже не первый год оснащаются системой помощи водителю, но до недавнего времени она выполняла роль ассистента и была далеко не полностью автономна, сообщает 24 канал. Новый пакет Full Self-Driving (FSD), по заявлению автопроизводителя, способен управлять электромобилем самостоятельно, хотя и требует от владельца транспортного средства находиться в салоне в соответствии по законодательству.
Интересно Tesla разрабатывает новую функцию слежения за водителем
Ограниченное бета-тестирование FSD стартует в следующий вторник (20 октября), и будет доступно небольшому количеству людей – опытным и осторожным водителям,
– заявил Илон Маск в Twitter.
На своем официальном сайте Tesla предупреждает водителей, что активные в настоящее время функции автопилота требуют постоянного наблюдения со стороны владельца и не делают автомобиль автономным. Однако в компании отмечают, что благодаря регулярным апдейтам функциональность фирменного ПО будет постоянно увеличиваться.
- Автопилот пятого уровня (FSD-Full Self-Driving) – это полное автоматическое управление автомобилем системой на базе технологий искусственного интеллекта.