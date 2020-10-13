На западе Tesla Battery Day 2020, который прошел в прошлом месяце, Илон Маск сообщил журналистам о готовности компании к использованию систем автономного вождения пятого уровня. Наконец, глава бренда объявил дату начала бета-теста продвинутой электроники, которая лишь формально требует присутствия владельца в салоне электрокара.

Автомобили Tesla уже не первый год оснащаются системой помощи водителю, но до недавнего времени она выполняла роль ассистента и была далеко не полностью автономна, сообщает 24 канал. Новый пакет Full Self-Driving (FSD), по заявлению автопроизводителя, способен управлять электромобилем самостоятельно, хотя и требует от владельца транспортного средства находиться в салоне в соответствии по законодательству.

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Ограниченное бета-тестирование FSD стартует в следующий вторник (20 октября), и будет доступно небольшому количеству людей – опытным и осторожным водителям,

– заявил Илон Маск в Twitter.

Limited FSD beta releasing on Tuesday next week, as promised. This will, at first, be limited to a small number of people who are expert & careful drivers. — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

На своем официальном сайте Tesla предупреждает водителей, что активные в настоящее время функции автопилота требуют постоянного наблюдения со стороны владельца и не делают автомобиль автономным. Однако в компании отмечают, что благодаря регулярным апдейтам функциональность фирменного ПО будет постоянно увеличиваться.