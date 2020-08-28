Массивный агрегат оказался настолько большим, что сотрудникам завода в Фримонте пришлось собирать его под открытым небом, а потом строить над ним дополнительную крышу. Установка Giga Press предназначена для производства кроссовера Model Y, кузов которого будет состоять теперь из двух монолитных деталей, вместо 70 мелких частей, которые используются в Model 3.

Это сильно ускорит и удешевит процесс сборки, сообщает Electrek. Маск продолжает оптимизировать автомобильную промышленность.

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Новый процесс литья был запатентован компанией еще летом прошлого года и был первоначально разработан для Tesla Model Y. После того, как пользователи обнаружили в сети патент, Илон Маск раскрыл подробности о Giga Press.

Мы переходим к алюминиевому литью вместо серии штампованных деталей. Мы откажемся от 70 компонентов в пользу 4-х, а потом будем использовать всего один. При этом Tesla уменьшит вес и сократит стоимость, а также капитальные затраты на роботов, которые ранее собирали по 70 деталей,

– пояснил глава компании.

Главная цель Tesla – установить Giga Press на всех заводах Gigafactory, которые отвечают за производство электрических кроссоверов Model Y. Таким образом компания не только снизит расходы и стоимость самих электромобилей, но и увеличит скорость работы сборочных линий и освободит больше места на новых фабриках.

Литейная установка для изготовления Tesla Model Y

После завершения строительства представители Tesla опубликовали официальное заявление в китайской соцсети Weibo и отметили, что компания регулярно улучшает электромобили не только за счет обновления программного обеспечения "по воздуху", но и благодаря модернизации оборудования и производства.

Сотрудничество с Tesla

За создание этой установки отвечала итальянская компания Idra Group с большим опытом в проектировании литейных машин. Giga Press весит более шести тонн и, по словам Маска, занимает столько же места, сколько и небольшой дом.

Интересно, что это не единственная литейная машина, которую Tesla приобрела за последние месяцы. Одновременно с объявлением о партнерстве с Idra Group, автопроизводитель купил аналогичный агрегат в неназванной компании из Китая. На данный момент точно неизвестно, с какой целью предназначена эта установка, но, скорее всего, она будет расположена на Gigafactory в Шанхае.