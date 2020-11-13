Тест на проверку цифровой грамотности: почему украинцам важно его пройти
В Министерстве цифровой трансформации предложили пройти тест на проверку цифровой грамотности. Участники должны дать ответы на 90 вопросов.
В целом тестирование занимает примерно 30 – 40 минут. Об этом говорится в сюжете 24 канала.
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По словам замминистра цифровой трансформации Валерии Ионан, Цифрограмм – это новый функционал, который уже доступен на платформе "Дия. Цифровое образование". Он позволяет проверить свои знания цифровой грамотности.
Какие вопросы в тесте
В общем, пользователям предлагают дать ответы на 90 вопросов. Они касаются таких сфер цифровых технологий:
- компьютерная, информационная и медиаграмотность;
- умение работать с данными;
- создание цифрового контента;
- коммуникация, взаимодействие и безопасность в цифровом обществе.
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Ионан отметила, что этот тест разрабатывали вместе с экспертами в течение нескольких месяцев. Сейчас для пользователей доступна только первая версия.
Совсем скоро будет обновленная версия Цифрограмма. В первом квартале 2021 года мы планируем запустить этот самый тест для представителей разных профессий,
– рассказала заместительница министра.
Для чего разрабатывали тест
Основной задачей такого тестирования является проверка готовности украинцев к жизни и работе в условиях построения государства в смартфоне. По словам Ионан, уже более 30 тысяч человек приняли участие в Национальном тесте. Из них 68% украинцев – получили электронные сертификаты.
Заместительница министра также добавила, что согласно всеукраинскому исследованию 2019 года, цифровая грамотность 53% украинцев ниже базового уровня. В основном, это люди почтенного возраста, которые проживают в регионах.
Как все происходит на самом деле
Корреспондент 24 канала Оксана Бабенкова тоже прошла предложенное тестирование. По ее мнению, в тесте не хватает варианта "не знаю", так как иногда приходилось выбирать любой вариант, чтобы перейти к следующему вопросу.
Пример вопроса из теста / Скриншот из видео
В то же время журналистка добавила, что после прохождения теста есть вопросы, о которых хочется узнать подробнее.
Источник: 24 канал
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