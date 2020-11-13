В Министерстве цифровой трансформации предложили пройти тест на проверку цифровой грамотности. Участники должны дать ответы на 90 вопросов.

В целом тестирование занимает примерно 30 – 40 минут. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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По словам замминистра цифровой трансформации Валерии Ионан, Цифрограмм – это новый функционал, который уже доступен на платформе "Дия. Цифровое образование". Он позволяет проверить свои знания цифровой грамотности.

Какие вопросы в тесте

В общем, пользователям предлагают дать ответы на 90 вопросов. Они касаются таких сфер цифровых технологий:

компьютерная, информационная и медиаграмотность;

умение работать с данными;

создание цифрового контента;

коммуникация, взаимодействие и безопасность в цифровом обществе.

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Ионан отметила, что этот тест разрабатывали вместе с экспертами в течение нескольких месяцев. Сейчас для пользователей доступна только первая версия.

Совсем скоро будет обновленная версия Цифрограмма. В первом квартале 2021 года мы планируем запустить этот самый тест для представителей разных профессий,

– рассказала заместительница министра.

Для чего разрабатывали тест

Основной задачей такого тестирования является проверка готовности украинцев к жизни и работе в условиях построения государства в смартфоне. По словам Ионан, уже более 30 тысяч человек приняли участие в Национальном тесте. Из них 68% украинцев – получили электронные сертификаты.

Справка. В сертификатах указывают уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также сумму баллов из каждой сферы компетенций.

Заместительница министра также добавила, что согласно всеукраинскому исследованию 2019 года, цифровая грамотность 53% украинцев ниже базового уровня. В основном, это люди почтенного возраста, которые проживают в регионах.

Как все происходит на самом деле

Корреспондент 24 канала Оксана Бабенкова тоже прошла предложенное тестирование. По ее мнению, в тесте не хватает варианта "не знаю", так как иногда приходилось выбирать любой вариант, чтобы перейти к следующему вопросу.



Пример вопроса из теста / Скриншот из видео

В то же время журналистка добавила, что после прохождения теста есть вопросы, о которых хочется узнать подробнее.