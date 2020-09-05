iPhone 11 и 11 Pro погрузили под воду на 8 месяцев - они продолжают работать / Скриншот

Эксперты канала CNET провели интересное тестирования смартфонов Apple – iPhone 11 и 11 Pro. Они погрузили устройства на 8 месяцев под воду, чтобы посмотреть, что произойдет со смартфонами.