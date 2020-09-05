Тест на живучесть: iPhone 11 погрузили под воду на 8 месяцев
Эксперты канала CNET провели интересное тестирования смартфонов Apple – iPhone 11 и 11 Pro. Они погрузили устройства на 8 месяцев под воду, чтобы посмотреть, что произойдет со смартфонами.
Исследование CNET проводили в несколько этапов.
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- Первый этап предусматривал погружение на глубину 4 метра на 30 минут. Этот тест iPhone 11 и 11 Pro прошли очень хорошо. Кстати, Apple обещает безопасное погружение только на 2 метра в течение получаса.
- На втором этапе смартфоны погрузили на 30 минут на глубину 8 метров. Этот этап смартфоны тоже прошли без проблем.
- На третьем этапе происходило погружение на 12 метров. Во время этого теста экран iPhone 11 Pro внезапно переключился с секундомера на другую вкладку "Часы". Однако, после просушки смартфоны сохранили работоспособность, только звук стал приглушенным.
- Далее эксперты перешли к 4 этапу. Он предусматривал погружения iPhone 11 и 11 Pro в воду на 8 месяцев. Теперь испытания закончились. Как ни странно, но смартфоны продолжают работать нормально.
iPhone 11 погрузили под воду на 8 месяцев: видео
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