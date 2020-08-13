В июне компания SpaceX начала прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink. CEO компании Илон Маск утверждает, что интернет уже имеет бешеную популярность. В сеть попали первые измерения качества соединения нового провайдера.

Ранее Илон Маск обещал, что его проект сможет обеспечить скорость до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. Однако, обнародованные результаты тестирования пока далеки от обещанных, передает old.reddit.com.

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Предварительные итоги тестирования появились на сайте онлайн-сервиса Speedtest. Как сказано в сообщении, лучшее время задержки, которое удалось зафиксировать тестера, составило 21 мс, максимальная скорость скачивания достигала 45,9 Мбит/с, загрузки – 10,1 Мбит/с.

Наихудшим показателем стало время задержки 94 мс, а среднее колеблется в диапазоне от 30 до 40 мс. Такие результаты можно считать средними по меркам традиционных провайдеров.

При этом добавим, что сейчас количество ретрансляторов на орбите значительно меньше, чем запланировано.