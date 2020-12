Компания Илона Маска The Boring Company, которая сейчас занимается прокладкой тоннелей, планирует масштабное расширение в Лас-Вегасе. Пока что компания создала два тоннеля для системы The Boring Company Loop, которая будет обслуживать посетителей конференц-центра Las Vegas Convention Center (LVCC). Но этим ограничиваться не собирается. И речь идет не просто о небольшом расширении.

Недавно Илон Маск, основатель The Boring Company, показал первое видео, снятое на одной из станций в проложенных тоннелях. Теперь компания хочет построить 10-мильную тоннельную петлю, которая будет обслуживать район бульвара Лас-Вегас-Стрип с элитными отелями-казино и позволит добираться по ней до центра города, а также до международного аэропорта Мак-Карран, с использованием электромобилей Tesla. Кроме того, The Boring Company собирается построить дополнительную подземную петлю, которая соединит казино и отели, принадлежащие компании Caesars Entertainment из Невады, пишет The Verge.

Читайте Boring Company показала подземную станцию под Лас-Вегасом: фото

Детали

О планах рассказал журнал Las Vegas Review-Journal. Судя по данным, The Boring Company подала план в администрацию округа Кларк (штат Невада) в понедельник. Предложение поступило только через несколько дней после того, как организация Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) завершила покупку монорельсовой дороги Лас-Вегаса, которая в сентябре объявила о банкротстве после закрытия в марте.

Проектные концепты The Boring Company / Фото The Boring Company

Этой покупкой LVCVA прекратила действие неконкурентного соглашения, которое ранее не позволяло The Boring Company прокладывать тоннели к тем районам, которые обслуживала монорельсовая дорога, которая теперь может быть снова открыта не раньше мая 2021 года.

The Boring Company продолжает работу над завершением строительства тоннельной транспортной системы Loop в Лас-Вегасе под конференц-центром Las Vegas Convention Center (LVCC). Первоначально ее планировали запустить в январе 2021 года к открытию ежегодной выставки бытовой электроники CES, но пандемия и переход выставки в виртуальный режим помешали этим планам.