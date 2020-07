Состоялся мировой релиз долгожданной игры "Одни из нас. Часть II" (The Last of Us Part II) на PlayStation 4. За базовую версию игры в Украине просят 1 899 гривен, а за расширенное издание – 2 199 гривен.

В цифровое расширенное издание вошли: цифровой саундтрек, цифровой мини-Артбук от Dark Horse, шесть аватаров PSN для PlayStation 4 и динамическая тема для PlayStation 4, сообщает 24 канал.

О чем игра

Действие игры происходит через пять лет после событий первой части и спустя 25 лет после катастрофы, вызванной пандемией гриба кордицепс. Вам предстоит сыграть за повзрослевшую Элли, которой на момент событий сиквела исполнилось 19 лет.

В сиквеле The Last of Us нас ждет продолжение истории Джоэла и Элли, которые теперь живут в небольшом поселении. Однако мирное существование прерывает неожиданное проявление жестокости, которое заставляет Элли встать на путь мести.

Критики встретили проект даже лучше, чем в свое время первую часть. Хвалят практически все: от истории, где поднимаются сложные темы вроде ксенофобии и бесконечного цикла насилия, к геймплею, который теперь предлагает значительно больше возможностей и детальний дизайн, что помогает лучше погрузиться в историю.

Где купить игру

The Last of US Part II уже доступна в магазинах. Можно без проблем приобрести обычную версию игры, которая обойдется в 1 899 гривен и расширенную версию, которая стоит 2 199 гривен.

Цифровые версии за аналогичную цену можно приобрести в официальном магазине PlayStation Store.