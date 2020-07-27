Самое популярное приложение в мире решило поддержать блоггеров и запускает специальный фонд. Он получил название TikTok Creator и имеет финансирование в объеме 200 миллионов долларов для поддержки успешных авторов контента.

Прием заявок стартует уже в августе, а сам фонд TikTok Creator заработает в 2021 году, передает Engadget.

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Требования

Как говорят в TikTok, для подачи заявки блогеру должно быть не менее 18 лет, а его контент должен быть регулярным и соответствовать нормам платформы.

Компания начнет выделять 200 миллионов долларов гонорара со следующего года. При этом если проект будет успешным, то сумму фонда в будущем планируют увеличить.

Эксперты Sensor Tower определили, что в мае 2020 года именно TikTok был самым популярным приложением в мире. В мае это приложение загрузили 111,9 миллиона раз. Это вдвое больше, чем было в мае 2019 года.

Такой большой спрос положительно влияет на прибыли разработчиков приложения. Объем выручки TikTok вырос в 10 раз, по сравнению с тем же периодом прошлого года.