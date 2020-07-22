Издание The Informator сообщает, что группа американских инвесторов ByteDance обсуждает вопрос объединения сил для покупки контрольного пакета акций TikTok. Переговоры находятся на раннем этапе.

Китайской компании все сложнее управлять растущим бизнесом. Кроме того, подобный сценарий мог бы помочь ByteDance наладить отношения с американским правительством.

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Проблемы TikTok в США

Напомним, что сейчас Соединенные Штаты обсуждают запрет применения сервиса из-за возможного слежения за пользователями китайскими властями. Палата представителей США уже проголосовала за то, чтобы запретить всем госслужащим пользоваться TikTok, а комитет Дональда Трампа активно рекламирует петицию о запрете применения на территории страны.

В сообщении изображен китайский военный с биноклем, надпись "TikTok следит за тобой" и призыв отправлять сообщения на короткий номер. При нажатии открывается опрос, в котором предлагают ввести личные данные, включая номер телефона и электронную почту.

Рекламная кампания Дональда Трампа против TikTok

Рекламные объявления оплачены комитетом Трампа "Вернем Америке былое величие", и в первую очередь нацелены на пользователей в возрасте от 18 до 64 лет. Наибольший процент просмотров, согласно библиотеке объявлений Facebook, поступает из штатов предвыборных баталий, как Техас и Флорида.

В общем TikTok используют около 30 миллионов американцев.

Мир против TikTok

В июне TikTok и еще 58 китайских приложений были запрещены в Индии. После этого ByteDance начала рассматривать вопрос переноса штаб-квартиры из Китая в США.

Кстати, жители Австралии и местные общественные деятели, не дожидаясь санкций со стороны правительства, сами требуют блокировки TikTok из-за страха перед утечкой личных данных в Китай. Сейчас в Австралии приложение скачано более 1,6 миллиона раз.