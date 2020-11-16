Соцсеть TikTok отреагировала на видео, которое в последние дни распространялось по сети. Компания предложила починить доступ к интернету в селе студента, который пожаловался губернатору на его отсутствие.

TikTok поможет студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову. 11 ноября он рассказал, что после перехода на дистанционное обучение идет в лес за 300 метров от села и залезает на березу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары.

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Что происходит

Дудоладов живет в селе Станкевичи Называевского района Омской обсласти, Россия. Дома у него есть интернет, но только 2G – это не позволяет скачать необходимые программы и выходить на онлайн-уроки.

Летом этого года я стал популярным блоггером в TikTok и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией,

– рассказал студент в обращении к губернатору области.

TikTok предложил починить Дудоладову интернет. В компании сказали, что не могли остаться равнодушными к истории, а учиться, забираясь на дерево, опасно для здоровья. Кроме того, Алексея хотят пригласить в программу развития талантов, чтобы "помочь раскрывать свой потенциал на платформе".

Ответа от губернатора все еще нет, однако парень получил ее от Министества промышленности и торговли РФ:

Мне ответили из Минпрома, что связь можно ловить и без березы! Предложили ходить ловить интернет на трассу!!! Вы в своем уме? В деревнях не люди что ли живут?!, – возмущается в своем инстаграме Алексей.