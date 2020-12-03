Сервис коротких видео TikTok сегодня позволяет публиковать видеозаписи продолжительностью до 60 секунд. Теперь команда приложения решила расширить функционал и тестирует публикации большей длины. Реакция пользователей не заставила себя ждать.

Нововведение TikTok с длинными роликами возмутило пользователей. Правда, длинные они только по меркам самого сервиса – до трех минут. Об этом пишет Engadget.

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Что известно

Сейчас функция находится на стадии тестирования и будет постепенно распространяться среди пользователей. Первым об этом рассказал один из тех, кому открыли ранний доступ к нововведению – консультант по социальным сетям и бывший журналист Мэтт Наварра.

TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

Судя по сообщениям в социальных сетях, большинство пользователей, которые уже присоединились к "революционному" нововведению TikTok, остались недовольны. В основном они возмущаются, и часто нецензурно. Их реакцию можно понять, ведь кому понравится вместо очередного небольшого смешного ролика три минуты смотреть что-то рекламное.

Такие случаи уже случались. Пользователь Twitter helllajeff рассказал, что встретил такое длинное видео продолжительностью в три минуты, и оно оказалось всего лишь рекламой мерча с фламинго.

someone made a 3 minute tiktok but.. it was just flamingos merch ad — cal(mas) ️ (@helllajeff) November 30, 2020

Предполагается, что такие ролики станут доступны большинству пользователей в течение нескольких недель.