TikTok экспериментирует с новым форматом: пользователи недовольны
Сервис коротких видео TikTok сегодня позволяет публиковать видеозаписи продолжительностью до 60 секунд. Теперь команда приложения решила расширить функционал и тестирует публикации большей длины. Реакция пользователей не заставила себя ждать.
Нововведение TikTok с длинными роликами возмутило пользователей. Правда, длинные они только по меркам самого сервиса – до трех минут. Об этом пишет Engadget.
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Что известно
Сейчас функция находится на стадии тестирования и будет постепенно распространяться среди пользователей. Первым об этом рассказал один из тех, кому открыли ранний доступ к нововведению – консультант по социальным сетям и бывший журналист Мэтт Наварра.
Судя по сообщениям в социальных сетях, большинство пользователей, которые уже присоединились к "революционному" нововведению TikTok, остались недовольны. В основном они возмущаются, и часто нецензурно. Их реакцию можно понять, ведь кому понравится вместо очередного небольшого смешного ролика три минуты смотреть что-то рекламное.
Такие случаи уже случались. Пользователь Twitter helllajeff рассказал, что встретил такое длинное видео продолжительностью в три минуты, и оно оказалось всего лишь рекламой мерча с фламинго.
Предполагается, что такие ролики станут доступны большинству пользователей в течение нескольких недель.
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