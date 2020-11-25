Сервис коротких видео TikTok объявил о введении новой функции, которая позволит страдающим от эпилепсии людям безопасно взаимодействовать с платформой. Такой подход позволит убрать из ленты ролики, просмотр которых может вызвать эпилептический припадок.

Речь о видео с мерцающим светом большой интенсивности, просмотр которых может спровоцировать приступ эпилепсии. Использование нового фильтра позволит отсортировывать все ролики, которые система классифицирует как видео светочувствительного типа, пишет Engadget.

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Что известно

Когда пользователь впервые найдет такое видео, система предложит пропустить его и в случае согласия в дальнейшем к такому контенту будет применяться соответствующий фильтр.

Стоит отметить, что предупреждение о том, что пользователь загружает в TikTok видео, способное стать причиной эпилептического припадка, уже давно демонстрируется авторам контента, чьи видео сопровождаются мигающим светом или частыми вспышками.

TikTok сотрудничает с организациями по борьбе с эпилепсией в разных странах мира, чтобы защитить пользователей платформы от неприятных последствий.