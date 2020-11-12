TikTok подал в суд США апелляцию с требованием пересмотреть решение комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Компания уже несколько недель пытается добиться отсрочки для завершения сделки с Oracle. Но ведомство игнорирует запросы.

После того, как Дональд Трамп подписал постановление "О борьбе с угрозой TikTok", сервис должен был продать свои активы какой-либо из американских компаний, или его ждала блокировка, сообщает theverge

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Что происходит.

В середине сентября ByteDance пришла к соглашению с Oracle, которое решает лишь часть проблем. Администрация Трампа и CFIUS установили крайний срок 12 ноября для окончательной продажи активов. В TikTok заявили, что сотрудничали с CFIUS несмотря на то, что не были согласны оценкой ведомства об угрозе национальной безопасности со стороны сервиса.

Представители компании говорят, что в течение почти двух месяцев после того, как президент предварительно одобрил их предложение по устранению этих опасений, были предложены подробные решения для завершения сделки. Но существенных отзывов на предложения по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных в компании не получили. Более того, постоянно сталкивались с новым запросами и давлением со стороны правительства США.

Мы запросили 30-дневную отсрочку, которая прямо разрешена в постановлении от 14 августа. Сегодня, с приближением крайнего срока, так и не получив продолжения от CFIUS, у нас нет другого выбора, кроме как подать петицию в суд, чтобы защитить наши права и права наших более чем 1500 сотрудников в США,

- говорят в компании.