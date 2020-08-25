Владельцы TikTok 24 августа подали иск в суд по поводу указа президента США Дональда Трампа. Этот указ фактически запретил американцам заключать любые соглашения с платформой и назвал приложение "чрезвычайной угрозой".

TikTok подал в суд иск против указа Трампа

В иске говорится, что Трамп приказал запретить сделки с китайскими владельцами TikTok и WeChat вопреки законодательству США , пишет " Радио Свобода ".

К слову Трамп рассматривает также и возможность запретить работу китайского гиганта Alibaba в США

Истцы утверждают, что, несмотря на заявления Трампа, на самом деле платформа TikTok совсем не является "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

А вот решение Трампа потенциально такой угрозой является, ведь может лишить пользователей приложения "прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие меры".

Коротко о скандале вокруг TikTok и Трампа

7 августа президент США Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и совершать финансовые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent (владельцы TikTok и WeChat).

А все потому, что Трамп убежден: TikTok передает персональные данные американцев в Китай, что представляет угрозу национальной безопасности США. В Пекине такую позицию считают "откровенной травлей".

Перед этим, 31 июля, в New York Times сообщили, что американский гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Впоследствии стало известно, что заинтересованной в покупке TikTok является и компания Oracle.

На достижение договоренности о покупке TikTok компанией из США Трамп дал 45 дней, иначе указы от 7 августа вступят в силу.