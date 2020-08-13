По информации издания Wall Street Journal (WSJ), сервис для коротких видео TikTok в мобильном приложении на Android собирал MAC-адреса смартфонов пользователей.

WSJ утверждает, что TikTok не менее 15 месяцев до ноября 2019 года использовал в своем приложении дополнительное шифрование, чтобы обмануть Google и пользователей, собирая их уникальные идентификаторы.

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Почему это плохо

Анализ и сбор этих пользовательских данных нарушает политику Google. В Google с 2015 года запрещено размещать приложения, которые могут скрытно собирать MAC-адреса своих пользователей. Тем более, что пользователи сервиса не знали об этой ситуации и не могли отключить эту функцию.

Журналисты WSJ в своей публикации объяснили, что кроме TikTok около 350 мобильных приложений в магазине Play Store, в основном рекламных, использовали аналогичную технологию по обходу правил Google и собирали, MAC-адреса. Причем некоторые приложения делают это и сейчас.

Реакция Google

Сейчас Google изучает информацию от WSJ и уже начала проводить собственное расследование этого инцидента. Вместе с тем компания отказалась комментировать наличие уязвимости в системе, из-за которой возможно собирать MAC-адреса пользователей.

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