TikTok собирал уникальные идентификаторы пользователей на Android в обход Google
По информации издания Wall Street Journal (WSJ), сервис для коротких видео TikTok в мобильном приложении на Android собирал MAC-адреса смартфонов пользователей.
WSJ утверждает, что TikTok не менее 15 месяцев до ноября 2019 года использовал в своем приложении дополнительное шифрование, чтобы обмануть Google и пользователей, собирая их уникальные идентификаторы.
Интересно Twitter и TikTok могут объединиться в один сервис в США
Почему это плохо
Анализ и сбор этих пользовательских данных нарушает политику Google. В Google с 2015 года запрещено размещать приложения, которые могут скрытно собирать MAC-адреса своих пользователей. Тем более, что пользователи сервиса не знали об этой ситуации и не могли отключить эту функцию.
Журналисты WSJ в своей публикации объяснили, что кроме TikTok около 350 мобильных приложений в магазине Play Store, в основном рекламных, использовали аналогичную технологию по обходу правил Google и собирали, MAC-адреса. Причем некоторые приложения делают это и сейчас.
Реакция Google
Сейчас Google изучает информацию от WSJ и уже начала проводить собственное расследование этого инцидента. Вместе с тем компания отказалась комментировать наличие уязвимости в системе, из-за которой возможно собирать MAC-адреса пользователей.
Проблемы TikTok в США
- Ранее 7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в США. Данное решение вступит в силу 15 сентября. После этого будут запрещены "любые сделки любого лица" в отношении любого имущества, которое подпадает под юрисдикцию США и связано с ByteDance, Tencent или их дочерними компаниями. Единственным способом избежать блокировки для китайской соцсети может стать покупка другой компанией ее американской доли.
- В случае запрета TikTok на территории США сервис также может лишиться рекламодателей и будет удален из магазинов приложений AppStore и Google Play.
- Instagram Facebook анонсировала запуск на платформе Instagram сервиса коротких видео под названием Reels 5 августа 2020 года. Это прямой конкурент популярного китайского приложения TikTok.