В США пришли к окончательному решению по блокировке приложений TikTok и WeChat на территории страны. Уже завтра, 20 сентября, эти сервисы будут заблокированы в американских магазинах приложений, в частности в Google Play и App Store.

Поэтому уже с 20 сентября американские пользователи не смогут устанавливать и обновлять приложения из этих магазинов, передает Engadget.com.

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Почему запрещают

Как говорил президент Дональд Трамп – это ради "национальной безопасности". Опасность американские власти видят в приложениях, принадлежащих китайским компаниям Tencent и ByteDance. Также этим компаниям запрещают пользоваться хостингом в США.

“Эти действия еще раз доказывают, что президент Трамп делает все, что возможно в его силах, чтобы обеспечить безопасность нашей нации и защитить американцев от угрозы Коммунистической партии Китая”, – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Запрет на хостинг сервисов в США вступит в силу с 20 сентября для WeChat и с 12 ноября для TikTok.

Единственное, что могло спасти TikTok – это найти американского покупателя. На это у производителя приложения ByteDance было время до 15 сентября.

Одним из наиболее заинтересованных покупателей был американский техногигант Microsoft. Но несколько дней назад компания официально сообщила о том, что уже не является претендентом на покупку TikTok.

Стоит добавить, что сейчас соцсеть TikTok является самым популярным приложением в мире.