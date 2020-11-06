Акционеры Apple во главе с пенсионным фондом Великобритании подали в суд на CEO компании Apple Тима Кука. Причиной стало заявление Кука, сделанное еще 1 ноября 2018 года.

О судебном иске рассказала окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс, передает smarternewsnow.com.

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Скандальное заявление

В 2018 году Кук в разговоре с аналитиками заявил, что Китай точно не входит в список стран, где происходит снижение продаж iPhone.

При этом уже через несколько дней после этого заявления Apple дала команду поставщикам сократить производство iPhone. 2 января 2019 года компания понизила прогноз квартальной выручки на сумму до 9 миллиардов долларов. Это стало полной неожиданностью, в том числе и для инвесторов. Тогда Кук объяснил это натянутыми отношениями между Китаем и США.

Снижение прогноза доходов стало для Apple первым с момента запуска iPhone в 2007 году. Тогда акции Apple упали на 10%, что привело к падению рыночной стоимости компании на 74 миллиарда долларов.

Реакция Кука на иск

В Apple уже выступили с официальной позицией, которая повторяет слова Тима Кука, что нет никаких доказательств того, что он обманул истцов или намеревался обмануть их.

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При этом судья Роджерс заявила, что акционеры правы в том, что слова Кука были ложными и вводящими в заблуждение.