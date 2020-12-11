Американский программист Бен Асад создал сервис знакомств для программистов. Он получил название VSinder и по принципу работы он очень напоминает Tinder.

Программисты в VSinder могут свайпаты код. И только тогда, когда произойдет взаимное совпадение, можно связаться друг с другом, рассказал разработчик в Twitter.

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Отличие только в том, что свайпать предлагается не фотографии, а отрывки кода.

"Большинство приложений для знакомств концентрируются на внешности. Но, проведя небольшое исследование, я пришел к выводу, что программисты ищут умных партнеров", – рассказал автор сервиса.

Say hello to VSCode Tinder aka VSinder:



stop swiping on bodies and start swiping on code :) pic.twitter.com/Ne5hrBOlOb — Ben Awad (@benawad) December 9, 2020

Регистрация в VSinder можно через GitHub. После регистрации, в профиле нужно указать имя пользователя, возраст, а также предпочтения технологий, например, React или Angular.

Как и Tinder, VSinder сначала будет показывать тех пользователей, которые находятся неподалеку.

Сервис бесплатный. Он доступен на iOS и Android.