Tinder для программистов: разработали сервис знакомств, где можно свайпать код
Американский программист Бен Асад создал сервис знакомств для программистов. Он получил название VSinder и по принципу работы он очень напоминает Tinder.
Программисты в VSinder могут свайпаты код. И только тогда, когда произойдет взаимное совпадение, можно связаться друг с другом, рассказал разработчик в Twitter.
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Отличие только в том, что свайпать предлагается не фотографии, а отрывки кода.
"Большинство приложений для знакомств концентрируются на внешности. Но, проведя небольшое исследование, я пришел к выводу, что программисты ищут умных партнеров", – рассказал автор сервиса.
Регистрация в VSinder можно через GitHub. После регистрации, в профиле нужно указать имя пользователя, возраст, а также предпочтения технологий, например, React или Angular.
Как и Tinder, VSinder сначала будет показывать тех пользователей, которые находятся неподалеку.
Сервис бесплатный. Он доступен на iOS и Android.
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