Tinder запускает функцию видезвонков Face to Face по всему миру. Ранее доступ к ней был только в 13 странах.

Ранее функция Face to Face в приложении для знакомств Tinder была доступна только в 13 странах. Теперь же компания запускает ее по всему миру, рассказывает Еngadget.

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Детали новой функции

Разработчики обращают внимание, что услуга будет полезной во время пандемии, поскольку позволит пообщаться с потенциальным партнером прямо в Tinder без необходимости лично встречаться или использовать внешнюю службу видеочата, как Zoom.

Такая услуга также может быть связана с риском, как могут себе представить те, кто когда-либо пользовался Tinder. С этой целью он имеет функции, которые обеспечивают контроль, отдавая приоритет безопасности,

– рассказывает команда безопасности Tinder.

Новая функция будет работать аналогично чатам: общение можно начать только тогда, когда оба участника выбрали друг друга. Если вы заинтересованы в Face to Face, просто нажмите на значок видео. Однако ваш потенциальный партнер не будет знать об этом действии, пока не сделает то же самое. Если вам не хочется вести видеочат, вы можете в любой момент выключить его.

Однако Tinder предупреждает, что, несмотря на все меры предосторожности, компания не сможет предотвратить возможные преследования или другие неприятные инциденты, которые могут произойти во время звонка.

Сейчас услуга доступна в США и Великобритании, а также Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции, Вьетнаме, Индонезии, Корее, Тайване, Таиланде, Перу и Чили.