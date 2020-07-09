Популярное приложение для знакомств Tinder добавило новую функцию. Это услуга видеозвонков Face to Face. Правда, перед началом общения лицом к лицу оба собеседника должны дать согласие на звонок.

Также перед видеозвонком пользователь должен согласиться с рядом правил, в частности относительно отсутствия сексуального контента, передает издание The Verge.

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Как работает функция

В верхнем правом углу чата можно увидеть кнопку видеовызова. Нужно ее нажать, тогда другой собеседник получает запрос, который может подтвердить или отклонить.

Перед началом видеовызова оба собеседника должны согласиться с правилами Tinder. Среди них: не показывать обнаженные части тела или иной "сексуальный контент", а также воздержаться от ненавистнических высказываний, насилия и тому подобное.

Если пользователь нарушает какое-то из правил, то об этом можно сообщить в службу поддержки Tinder.

Где работает функция

Сейчас услуга Face to Face находится на стадии тестирования. Она доступна в 13 странах, в частности в США, Бразилии, Австралии, Испании, Франции, Италии и других.

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Сейчас Tinder хочет оценить работу технической части и нагрузку на серверы. После успешного тестирования Face to Face станет доступным для всех пользователей.