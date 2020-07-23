В Китае в 7:41 по киевскому времени с космодрома Вэньчан состоялся запуск ракеты "Чанчжэн-5" с космическим кораблем массой около 5 тонн. Это первый в истории Китая полет на Марс.

Как сообщает 24 канал, через 36 минут после старта ракета вывела на орбиту корабль с орбитальным аппаратом и ровером "Тяньвэнь-1" на борту. Примерно через семь месяцев зонд приблизится к красной планете.

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Видео старта ракеты "Чанчжэн-5"

Все, что нужно знать о китайской миссии на Марс

Цели и задачи миссии

Согласно заявлению Китайского национального космического управления, целью миссии является исследование геологических характеристик поверхности, включая грунт, лед, структуру планеты и окружающую среду.

Исследованием поверхности Красной планеты займутся орбитальный зонд, посадочная платформа и марсоход. Перед миссией стоит пять целей:

исследование морфологического и геологического строения планеты;

исследование характеристик почвы и распределения залежей водяного льда;

анализ состава поверхности;

измерение параметров ионосферы и характеристик марсианского климата и окружающей среды;

изучение магнитных и гравитационных полей Марса, а также исследование внутренней структуры планеты;

В распоряжение Китая тринадцать научных инструментов, установленных на орбитальном зонде и марсоходе.

Космический аппарат "Тяньвэнь-1"

Корабль вместе с топливом имеет массу около пяти тонн, сообщает The Alpha Centauri. Сначала корабль выведут на экваториальную орбиту Марса. После того, как произойдет распределение посадочной капсулы и орбитального зонда, последний начнет постепенный переход на полярную орбиту.



Верхняя часть космического аппарата "Тяньвэнь-1"

Орбитальный аппарат

Часть корабля, которая будет находиться на орбите, обеспечит связь с марсоходом с помощью ретранслятора. В то же время орбитальный аппарат будет выполнять собственные научные наблюдения. Его работа рассчитана на один марсианский год.



Орбитальный аппарат марсианской китайской миссии

Марсоход

Марсоход рассчитан на работу в течение 90 сол (марсианских суток). Его масса составляет примерно 240 килограммов. На ровер установлено шесть научных приборов: георадар высокой точности, мультиспектральная камера, детектор магнитного поля, метеорологический прибор, навигационная камера и детектор компонентов поверхности Марса.

Источником энергии марсохода являются солнечные батареи. Поскольку ровер не использует радиоизотопный источник энергии, инженерам пришлось серьезно поработать над приспособленностью его компонентов к марсианским условиям. Приборы должны выдерживать температуры до -90°С, при этом номинальный режим работы находится в диапазоне от -40°С до -30°С.