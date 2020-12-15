Инженеры создали ткань, которая обладает свойствами клетки Фарадея: она блокирует электромагнитные сигналы. В отличие от аналогов производство не требует предварительной или последующей обработки, а сами ткани хорошо сохраняют свои качества даже после двух лет хранения.

Основной компонент изобретения английских инженеров – двухмерный неорганический материал MXene, что состоит из слоев переходных металлов толщиной в несколько атомов. Об этом пишет New Atlas.

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Что известно

Электромагнитные волны не только помогают нам, обеспечивая работу радио, телевидения, Wi-Fi и Bluetooth, но и вместе с тем "засоряют" окружающее пространство помехами, которые нарушают работу электронных устройств. Поэтому их чувствительные элементы часто покрывают защитным слоем, например, медной фольгой. Проблема в том, что такой метод экранирования увеличивает массу и размеры, к тому же отражает электромагнитные волны, которые продолжают создавать помехи.

MXene относится к классу ведущих двумерных материалов, из которого изготавливают напыляемые антенны, проводящую глину и электроды для батарей. Он не только очень тонкий, но и поглощает сигналы, вместо того чтобы отражать их. Специалисты из Дрексельского университета нашли ему новое применение. Они погрузили куски льняной и хлопковой ткани в раствор MXene и обнаружили, что полученный материал блокирует 99,9 процента электромагнитных сигналов.

Частицы MXene прочно закрепляются на волокнах ткани благодаря электрическому заряду. В результате получили надежное покрытие, которое не требует предварительной или дальнейшей обработки, в отличие от других проводящих материалов. Тесты продемонстрировали высокую устойчивость тканей. Через два года хранения в обычных условиях образцы потеряли только от 8 до 13 процентов эффективности.

Разработчики считают, что новый материал может стать хорошей альтернативой другим тканям с подобными свойствами экранирования, но более тяжелыми в эксплуатации.