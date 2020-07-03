В прошлом году Microsoft представила несколько гаджетов с двумя дисплеями: Surface Neo и Surface Duo. После анонса ни одна из новинок так и не поступила в продажу, но вскоре ситуация может измениться.

О возможном релизе "проговорился" представитель самой компании. Он засветил устройство на очередном реальном снимке.

Surface Duo

Директор по продуктам корпорации Microsoft Панос Панай опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой он держит в руках Surface Duo. В комментарии к посту топ-менеджер намекнул, что уже "находится в готовности" к выпуску устройства.

На это косвенно намекает и защитный бампер, надетый на складной смартфон: как правило, производство аксессуаров для новых гаджетов начинается незадолго до их премьеры.

Что известно о смартфоне

Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплея с соотношением сторон 4:3, разрешением 1800х1350 и плотностью пикселей 401 ppi. За производительность устройства будет отвечать мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 855.

Гаджету под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Microsoft Launcher приписывают 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 или 256 ГБ в разных модификациях, аккумулятор емкостью 3460 мАч, сканер отпечатков пальцев для разблокировки и 11-мегапиксельную фронтальную камеру.

Точная дата анонса и цена Microsoft Surface Duo производителем еще не объявлены.