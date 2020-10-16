Topnews: мессенджер Telegram готовит собственный агрегатор новостей
Telegram зарегистрировал домен topnews.com, который сейчас ведет на сайт Telegram Contest. Это конкурс для разработчиков и дизайнеров, одним из задач которого и было создание агрегатора.
Еще летом Telegram объявил результаты второго этапа конкурса Telegram Contest. Участникам дали задание создать модуль агрегатора новостей в мессенджере. Теперь же компания зарегистрировала новый домен, намекающий на близкий старт сервиса, сообщает издание Код Дурова.
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Что известно о новом сервисе
Пока информации практически нет. Известно, что он будет собирать новости, публикуемые в каналах мессенджера. Победителем конкурса стала команда Mindful Squirrel, минимум пятеро участников которой работают в Яндексе.
Telegram запустит агрегатор новостей / фото: Shutterstock
По информации сайта Who is, регистрация домена произошла 15 июля в Арабских Эмиратах. Сейчас он переадресовывает на сайт Telegram Contest, где можно просмотреть работы участников конкурса, в том числе и победителя Mindful Squirrel.
Что такое агрегатор новостей?
Это в основном автоматическая программа, которая собирает новости с разных информационных ресурсов и СМИ в единую ленту.
Алгоритмы работают по определенным заранее критериям.