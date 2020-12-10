Японская корпорация Toyota пытается предложить технологию производства аккумуляторов, которая избавит электромобили от многих недостатков. Такие аккумуляторы смогут заряжаться за 10 минут и обеспечивать сотни километров пробега.

Первые результаты работы над аккумуляторами с твердотельным электролитом, которые финансирует Toyota, ожидаются уже в следующем году, когда японский автогигант продемонстрирует прототип электромобиля на их основе. Серийное производство электромобилей с такими аккумуляторами Toyota начнет в течение нескольких ближайших лет, отмечает издание Nikkei Asian Review.

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Что известно

Аккумуляторы нового типа не только увеличивают плотность хранения электроэнергии без увеличения габаритов, но также намного безопаснее по сравнению с традиционными литий-ионными.

Так, даже компактный электромобиль с новыми аккумуляторами обеспечит пробег на одной зарядке до 500 километров. Среднеразмерный электромобиль сможет проезжать до 1000 километров без подзарядки. Температурные режимы аккумуляторов с твердотельным электролитом тоже будут более благоприятными с точки зрения эксплуатации, что приведет к лучшей огнестойкости элементов.

Еще одним преимуществом новой технологии является уменьшение времени, необходимого на полную зарядку. Сделать это можно будет всего за десять минут, обеспечив сотни километров пробега.

Другие компании тоже посматривают в сторону батарей с твердотельным электролитом: Nissan Motor намерена создать электромобили на их основе до 2028 года, Volkswagen рассчитывает наладить их массовое производство до 2025 года.