Twitter в очередной раз пометил сообщения Дональда Трампа как такие, которые вводят в заблуждение. После этого действующий президент США раскритиковал действия соцсети, написав об этом твит.

Дональд Трамп известен своей активностью в соцсети Twitter. Часто слова политика обозначаются как обманчивые, что вызывает его бурную реакцию.

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Что произошло

Только за последние сутки соцсеть обозначила спорными сразу семь твитов, предупреждая, что они могут вводить в заблуждение. В частности были скрыты сообщения с призывом "остановить мошенничество", и слова о том, что "после дня выборов голоса не засчитываются".

Реакция на эти действия не заставила себя ждать: Трамп опубликовал соответствующий твит в своем профиле.

Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренному правительством раздела 230!,

– написал Дональд Трамп.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Напомним, ранее соцсеть предупреждала о том, что будет тщательно проверять все сообщения Трампа и, в случае его преждевременных заявлений о победе, блокировать ложную информацию.