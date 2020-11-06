Трамп vs Twitter: конфликт между политиком и соцсетью не прекращается
Twitter в очередной раз пометил сообщения Дональда Трампа как такие, которые вводят в заблуждение. После этого действующий президент США раскритиковал действия соцсети, написав об этом твит.
Дональд Трамп известен своей активностью в соцсети Twitter. Часто слова политика обозначаются как обманчивые, что вызывает его бурную реакцию.
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Что произошло
Только за последние сутки соцсеть обозначила спорными сразу семь твитов, предупреждая, что они могут вводить в заблуждение. В частности были скрыты сообщения с призывом "остановить мошенничество", и слова о том, что "после дня выборов голоса не засчитываются".
Реакция на эти действия не заставила себя ждать: Трамп опубликовал соответствующий твит в своем профиле.
Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подаренному правительством раздела 230!,
– написал Дональд Трамп.
Напомним, ранее соцсеть предупреждала о том, что будет тщательно проверять все сообщения Трампа и, в случае его преждевременных заявлений о победе, блокировать ложную информацию.
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