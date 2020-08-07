Трамп подписал указ против TikTok: что он предусматривает
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий совершение любых сделок с владельцем приложения TikTok – компанией ByteDance – или ее дочерними предприятиями.
Об этом 7 августа сообщил в твиттере Хантер Уокер, журналист Yahoo News, из Белого дома.
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"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", – говорится в указе Трампа (президент США убежден, что через эту соцсеть Китай собирает персональные данные американцев).
Такими "агрессивными действиями" стал запрет "любых сделок с ByteDance или ее дочерними компаниями". Правда, запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа.
В течение этого времени TikTok все еще может приобрести какая-то американская компания, например Microsoft. Переговоры по этому поводу все еще продолжаются.
Ранее, напомним, Сенат США проголосовал за запрет использования TikTok на гаджетах чиновников.
Запрет TikTok Действительно ли приложение опасно для пользователей