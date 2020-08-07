Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий совершение любых сделок с владельцем приложения TikTok – компанией ByteDance – или ее дочерними предприятиями.

Об этом 7 августа сообщил в твиттере Хантер Уокер, журналист Yahoo News, из Белого дома.

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"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", – говорится в указе Трампа (президент США убежден, что через эту соцсеть Китай собирает персональные данные американцев).

Такими "агрессивными действиями" стал запрет "любых сделок с ByteDance или ее дочерними компаниями". Правда, запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа.

В течение этого времени TikTok все еще может приобрести какая-то американская компания, например Microsoft . Переговоры по этому поводу все еще продолжаются.

ПРЕРЫВАНИЕ: Президент Трамп только что издал указ «Об устранении угрозы, создаваемой TikTok». Он вступает в силу через 45 дней, запрещает «любые транзакции» с ByteDance, китайской компанией, владеющей TikTok, и почти наверняка столкнется с юридическими проблемами. pic.twitter.com/Ma9XOfYgOB - Хантер Уокер (@hunterw) 7 августа 2020 г.

Ранее, напомним, Сенат США проголосовал за запрет использования TikTok на гаджетах чиновников.