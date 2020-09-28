Дональд Трамп известен своей любовью к соцсетям. У него есть аккаунты в фейсбуке, инстаграме и твиттере. Однако из-за языка вражды, который Трамп часто использует в своих сообщениях, администрации этих ресурсов применяют против него превентивные меры.

Больше о том, почему скандалы и конфликты Дональда Трампа, связаны с социальными сетями, – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Twitter удалил сообщение Трампа

Самый громкий скандал разгорелся с твиттером. Соцсеть обозначила одно из сообщений Трампа как фейковое. Кроме того, удалили публикацию президента США о том, что от коронавируса есть лекарство.

"Как отвратительно видеть так называемые "тренды" в твиттере, где много трендов обо мне, и ни одного хорошего. Они ищут все, что только могут, делают так, чтобы найденное выглядело как можно хуже, и раскручивают, пытаясь сделать трендом. Действительно бессмысленно, незаконно и, конечно же, очень несправедливо", – подчеркнул Дональд Трамп.

В результате Дональд Трамп подписал указ, который должен ограничить иммунитет технологических компаний от гражданских исков за публикации пользователей. Таким образом, в долгосрочной перспективе Белый дом стремится ограничить власть крупных социальных сетей.

Небольшая горстка монополий социальных сетей контролирует большую часть всех государственных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах,

– заявил он.

По словам Трампа, у них неограниченная власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать, изменять практически любую форму общения между частными гражданами и большой общественной аудиторией

Трамп против китайских приложений

Еще один конфликт вспыхнул между Трампом и китайской социальной сетью ТікТок. Последняя сейчас набирает космические обороты. Приложение ТікТок уже загрузили 2 миллиарда раз и им регулярно пользуются 700 миллионов человек.

Среди них 100 миллионов – это американцы. Но в начале августа Трамп подписал указ, который должен запретить ТiкТок, если приложение не купит американская компания. В результате 12% акций купил Oracle и 7,5 – крупнейшая сеть супермаркетов Wallmart.

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Специалист по кибербезопасности Дэниел Айвс объяснил, что был предъявлен ультиматум о продаже. Но в ситуацию вмешался Китай, который настоял на том, чтобы сам алгоритм не продали.

Дело в том, чтобы убедиться, что данные не попадают в Китай. Oracle теперь будет репозиторием и действительно будет контролировать эти данные. Это поможет Белому дому и Трампу лучше спать по ночам,

– отметил он.

Под запрет в США попал также китайский мессенджер WeChat. Его называют суперприложением. Там можно проводить денежные операции, покупать вещи, оплачивать покупки в магазинах. Правительство в США намеревалось заблокировать все операции, однако владельцы мессенджера через суд добились снятия запрета.

"Если глубже смотреть на эти вещи, то всем понятно и очевидно: социальные сети являются элементом и способом донесения определенной информации, в частности, и пропагандистского характера", – отметил эксперт-международник Макар Таран.

Противостояние Трампа с китайскими сетями может стать частью новой "холодной войны", которая собственно разворачивается между США и Китаем. Ведь, по словам экспертов, кроме технологических споров, они наблюдают еще и политическое дистанцирование.